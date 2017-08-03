Как запутать очевидное. Стратегия России в представлении Госдумы

Москва, , 04:06 — REGNUM С 2015 года, согласно директиве президента Путина, приоритет социально-экономического развития России и формулировка соответствующих государственных программ, должны предшествовать бюджетному планированию. Таким образом, для выводов о содержании будущей президентской программы достаточно проанализировать проект бюджета, который рассчитывается на три года вперед. Но соответствует ли эта логичная схема настойщей российской действительности? Об этом рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Результаты, показывающие выполнение предшествующих государственных программ, утвержденных 7 лет назад, говорят о том, что четкая схема планирования не выдерживается ни в одной из заявленных правительственных стратегий. Концептуальное документотворчество по тематикам, заявленным как стратегические, постоянно претерпевает все новые и новые изменения, а итог сдвигается все дальше и дальше.

Если ориентироваться только на указанный массив документов, то никаких выводов о текущих приоритетах для развития страны выявить не удается. Следовательно, и вывод о том, какой будет стратегия развития на 2018 и последующие годы, можно будет сделать только после внесения в Госдума законопроекта о бюджете.

Подробнее о законотворчестве на стратегических направлениях развития России читайте в статье: Правительство России: Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет…

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