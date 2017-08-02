СКР ищет новых свидетелей убийства журналиста Стенина в Донбассе

Москва, , 10:58 — REGNUM Поиск новых свидетелей в рамках уголовного дела, возбужденного после убийства специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, ведется следственным комитетом России, сообщила 2 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела по факту убийства специального фотокорреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, — сказала она. — Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств».

Напомним, убийство журналиста произошло 6 августа 2014 года. Отправившийся для репортажа на Украину Стенин ехал в колонне по автодороге Снежное-Дмитровка.

Украинские войска начали обстрел колонны из БМП-2 и танка из населенного пункта Дмитровка. Свыше десяти автомобилей были уничтожены, но некоторым людям удалось спастись: они стали очевидцами, наблюдавшими за действиями ВСУ из укрытия.

Когда автомобили были разбиты снарядами, украинские военные начали рыться в них в поисках ценных вещей. Также они обыскивали убитых.

Затем мародеры сожгли то, что осталось от разбитой техники. Среди погибших оказался Стенин.