Генсек ОАГ требует наказать Венесуэлу за арест оппозиционеров

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 1 августа призвал «ужесточить» санкции международного сообщества к правительству Венесуэлы, если оно будет наращивать «репрессии», такие как лишение свободы оппозиционеров Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы, сообщает ИА EFE.

«Если будет больше репрессий и нарушений прав человека, действия международного сообщества и санкции должны быть жестче», — заявил Альмагро, осуждая повторное тюремное заключение Лопеса и Ледесмы.

Эта мера, по словам генерального секретаря ОАГ, «была выполнена независимо от минимальных гарантий каких-либо правовых рамок» и «наносит колоссальный вред в плане прав человека как самим лидерам (оппозиции), так и их семьям».

«Нет никаких правовых оснований, которые могут оправдать заключение Ледесмы и Лопеса. Остаются все те же несправедливости, которые действительны для всех политических заключенных», — заявил Альмагро.

В этом контексте, он призвал международное сообщество, в частности страны ОАГ, ООН, Европейского Союза и Ватикан, «срочно» продолжать «принимать меры по защите демократии и прав человека в Венесуэле».

Напомним, генеральный секретарь ОАГ с мая 2015 года, уругваец Луис Альмагро является одним из самых жестких международных критиков правительства Николаса Мадуро.

Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма 1 августа утром были возвращены в военную тюрьму Рамо Верде на окраине Каракаса, из которой ранее были освобождены для дальнейшего отбывания заключения под домашним арестом.

Верховный суд Венесуэлы, аннулировав освобождение под домашний арест, утверждает, что оба лидера оппозиции «собирались бежать» из страны.

Антонио Ледесма был арестован в феврале 2015 года по обвинению в заговоре и участии в преступном сообществе. После двух месяцев в военной тюрьме Рамо Верде он получил «замену меры пресечения» по состоянию здоровья и находился под домашним арестом.

Леопольдо Лопес, по суду получивший 13 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков и убийство в 2014 году, с 8 июля находился под домашним арестом после отбывания более трех лет в тюрьме Рамо Верде.

С осуждением повторного заключения оппозиционеров уже успела выступить Еврокомиссия, которая также не признала выборов в Национальную конституционную ассамблею, которые состоялись 30 июля с участием более 8 млн венесуэльских избирателей.