Новости без «фейков»: Трамп запустил свой канал в Facebook

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о запуске собственного информационного канала в соцсети Facebook, вести который будет его невестка Лара Трамп, сообщает издание BuzzFeed.

По данным издания, новостная программа Трампа появилась вследствие недовольства главы Белого дома новостями в СМИ. Ранее президент США неоднократно упрекал их в создании ложных новостей.

Первый пост был опубликован еще 20 июля.

«Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — заявила Лара Трамп, ранее работавшая продюсером телепрограммы Inside Edition.

Всего у Трампа 23 млн подписчиков в Facebook. Ожидается, что видео с новостями «от Трампа» они смогут видеть раз в неделю.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп нередко нападал на американские СМИ, в частности, CNN. Не стесняясь в выражениях, кандидат в президенты от Республиканской партии ругал телеканал за откровенно ложные новости. Он продолжил критику и после победы на выборах.