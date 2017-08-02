Путин поздравил десантников России с Днем ВДВ

Москва, , 10:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Днем Воздушно-десантных войск личный состав и ветеранов ВДВ. Об этом сообщается в среду, 2 августа, на сайте Кремля.

«Сегодня (2 августа) мы чествуем смелых, сильных духом людей — тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ, — говорится в поздравлении главы государства. — Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества».

Кроме того, президент РФ поблагодарил ветеранов ВДВ за особый вклад в историю развития десантных войск и создание традиций, которые хранятся нынешним поколением солдат и офицеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в России считается датой основания ВДВ — в 1930 г. под Воронежем впервые из самолета на парашютах в тылу условного врага высадилось десантное подразделение из 12 военных.

Всего за время существования в воздушно-десантных войсках отслужило более 1 млн человек. В настоящее время в этом виде войск служат более 40 тыс. человек.

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