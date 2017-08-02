Последствия строительства ГЭС Монголии для Байкала оценит экспертная группа

Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Россия и Монголия договорились о создании экспертной группы, которая займётся оценкой последствий строительства ГЭС на Селенге. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Бурятии.

Уточняется, что вопрос о планируемом строительстве гидроэнергетических объектов в бассейне Селенги на территории Монголии 1 августа рассмотрели на совещании уполномоченных правительств России и Монголии по охране и использованию трансграничных вод в Улан-Удэ.

По мнению ряда российских экологов, строительство ГЭС Монголии в бассейне Селенги может привести к катастрофическим последствиям для уникального озера Байкал, и без того испытывающего маловодный период.

«В настоящее время, как с монгольской, так и с российской стороны ведутся исследования. Результаты исследований — предмет нашего обсуждения. Мы договорились с коллегами о том, что будет сформирована специальная комплексная экспертная группа, которую монгольская сторона пригласила на первое заседание в конце августа. Необходимо для себя пояснить, как нам жить и что нельзя делать. На многих водных объектах строят водохранилища, но при этом проекты строят таким образом, чтобы не нарушать экологического равновесия. Байкальский регион особый. Поэтому необходим особый тщательный анализ и только после этого монгольская сторона примет решение», — прокомментировал руководитель российской части совместной рабочей группы, заместитель руководителя — начальник отдела водных ресурсов по Бурятии Енисейского бассейнового водного управления Валерий Молотов.

По словам уполномоченного правительства Монголии, государственного секретаря министерства окружающей среды и туризма Цэгмида Цэнгэла, решение о строительстве ГЭС на реке Селенга «будет принято только после получения исследования учёных».

«Тогда мы только сможем принять решение. Как вы заметили, последние столетия идёт глобальное потепление, особенно в Монголии. Это ведёт к тому, что вечные ледяные шапки горных вершин Монголии тают. Если ледники исчезнут, то уровень Селенги упадёт. Для предотвращения катастрофы и рассматривается возможность строительства ГЭС, чтобы можно было создать водохранилище», — сказал Цэгмид Цэнгэл.

В целом в ходе совещания стороны рассмотрели и приняли решения по десяти вопросам, в том числе по использованию водных ресурсов, влиянию хозяйственной деятельности предприятий на водные объекты, расположенные в бассейнах трансграничных рек Селенга, Онон. В работе совещания приняли участие более 40 представителей делегаций двух стран.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги остаётся важным для обеих стран. Монголия с помощью строительства этих сооружений рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить своё экономическое положение. Однако, по оценкам ряда российских экологов, это может привести к непоправимым последствиям для Байкала.

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Общественные слушания, состоявшиеся в Бурятии и Иркутской области весной 2017 года, показала, что жители этих российских регионов выступают против строительства ГЭС Монголии в бассейне Селенги.

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1 августа 2017 года стало известно, что Бурятия в качестве альтернативы строительству ГЭС на Селенге предложила поставлять электроэнергию в Монголию.

«Мы понимаем, что строительство ГЭС на реке Селенга необходимо для решения вопросов развития Монголии и обеспечения новых производств электроэнергией. У нас есть альтернативный вариант — поставка электроэнергии из Бурятии. Во-первых, это будет значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Во-вторых, у нас уже сейчас есть профицит электроэнергии в регионе, поэтому проблем с поставками не будет никаких», — сказал врио главы Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, на сегодняшний день уже есть инвестор, который готов вложить собственные средства в строительство линий электропередач.

По данным республиканского правительства, государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмид Цэнгэл согласился рассмотреть предложенный Бурятией вариант.

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Река Селенга протекает на территории Монголии и России, впадает в Байкал, обеспечивая до половины ежегодного притока воды в озеро.