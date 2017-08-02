Каталонская независимость: Война – войной, а отпуск по расписанию

Мадрид, , 09:25 — REGNUM Правительства Испании и Каталонии, которые никак не могут найти устраивающее обе стороны решение по возможному референдуму о независимости автономии со столицей в Барселоне, ушли в двухнедельный отпуск, довольные проделанной работой. Такой вывод можно сделать, основываясь на материалах одной из ведущих испанских газет El País.

Не успела каталонская власть заявить о готовящемся законе о референдуме, «статус которого выше статуса Конституции страны», как центральное правительство заручилось поддержкой Конституционного суда, что «документ, если он будет каталонцами принят, высшая судебная инстанция страны незамедлительно аннулирует». После получения этой информации, «премьер Испании Мариано Рахой отбыл на отдых в родную Галисию, готовый, если что-то пойдет не так, в течение двух часов вернуться в рабочий кабинет в мадридском дворце Монклоа, чтобы дать бой сепаратистам».

Впрочем, по мнению экспертов, ничего экстраординарного произойти не должно, ибо каталонские парламентарии «отбыли на отдых с текстом проекта закона о референдуме под мышкой для изучения на досуге» и будут всецело предаваться этому процессу до 16 августа — первого послеотпускного рабочего дня.

Конституционный суд страны на всякий случай известил сепаратистски настроенных региональных политиков о том, что испанским законодательством за посягательство на целостность страны предусмотрены различные виды не только административного, но и уголовного наказания. После чего выяснилось, что каталонский референдум о независимости потерял одного из ключевых игроков испанской политики, допускавшего проведение плебисцита. К отрицающим референдум Народной партии, находящейся у руля государства и партии Ciudadanos («Граждане»), поддерживающей ее в Генеральных Кортесах присоединились теперь и социалисты (ИСРП), свидетельствует упомянутое выше издание.

Ситуация, по мнению корреспондента El País Хавьера Каскеро, диктует руководителю Каталонии Карлесу Пучдемонту единственный достойный выход: проведение досрочных парламентских региональных выборов, что может быть равносильно сложению оружия.