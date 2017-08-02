Петербург и Чечня подпишут «дорожную карту» на срок до 2020 года

Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM «Дорожная карта» по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Чеченской республики будет подписана в Грозном в ходе официального визита в республику делегации Северной столицы во главе с губернатором Георгием Полтавченко. Визит пройдет со 2 по 4 августа, сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе встречи Георгия Полтавченко с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым запланировано подписание документа о сотрудничестве двух регионов, рассчитанного на период 2017—2020 годов.

Вместе с губернатором в Грозный отправятся председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, руководители исполнительных органов власти, представители деловой и культурной общественности.

Как ожидается, члены петербургской делегации проведут переговоры с коллегами из Чеченской республики по вопросам промышленной кооперации, сотрудничества в сферах благоустройства, культуры и туризма, реализации проектов, направленных на развитие электронного правительства и информационного общества.

Георгий Полтавченко возложит цветы на могилу Ахмата-Хаджи Кадырова и к обелиску Мемориального комплекса Славы им. А.А. Кадырова. Кроме того, губернатор Северной столицы примет участие в торжественном открытии после реконструкции и благоустройства Санкт-Петербургской улицы в Грозном.

Напомним, что в 2016 году безымянный мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга был назван в честь Ахмата Кадырова.