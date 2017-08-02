National Interest: Разрыв ядерной сделки с Ираном грозит США войной

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Отказ США от Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном — может привести к очередной войне на Ближнем Востоке, из-за чего по интересам Вашингтона в регионе будет нанесен намного более значительный удар, пишет Росс Харрисон в статье для The National Interest.

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Автор подчеркивает, что тревожные признаки того, что администрация Трампа стремится начать столкновение с Ираном, налицо. Так, хотя недавно Белый дом подтвердил, что Тегеран соблюдает условия ядерной сделки, США ввели новые санкции против исламской республики. Более того, были сделаны слабо прикрытые намеки на необходимость смены режима в стране, из-за чего можно сделать вывод, что администрация лишь ищет повода не подтверждать соблюдение Ираном взятых на себя обязательств во время следующей проверки, которая состоится в октябре.

В частности, президент США Дональд Трамп дал задание команде в Белом доме найти причины, по которым в подтверждении соблюдения Ираном условий может быть отказано, а в ходе интервью от 25 июля изданию The Wall Street Journal Трамп предсказал исход проверки в октябре, отметив, что Иран объявят нарушителем.

Разорвав ядерную сделку, предположительно для того, чтобы выполнить предвыборное обещание, Трамп может встать на путь, прямо ведущий к неизбежной военной конфронтации с Ираном. Отказ от соглашения, достигнутого Ираном не только с США, но и с Россией, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ, будет воспринят в Тегеране как сигнал о готовящемся нападении США, поэтому исламской республике придется готовиться к худшему. Такое развитие событий окажет самое разрушительное воздействие на и без того нестабильный Ближний Восток, подорвет национальные интересы США и может поставить под угрозу жизни американских граждан.

Автор отмечает, что для обеспокоенности Вашингтона действиями Ирана есть основания. Так, Тегеран проецирует свое влияние на значительную часть арабского мира с помощью своих подразделений специального назначения «Кудс», а также посредством поддержки таких вооруженных формирований, как «Хезболла», иракское ополчение, йеменских хуситов и более 100 тыс. ополченцев в Сирии. Более того, Тегеран стремится притянуть в свою зону влияния соседний Ирак, оторвав его от Вашингтона. К тому же исламская республика активным образом поигрывает мускулами, проводя испытательные пуски баллистических ракет и арестовывая граждан США, прибывающих в страны.

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Однако крайне важно отделить факты от вымысла, когда дело касается этой ближневосточной страны, особенно на фоне волны обвинений со стороны Белого дома и Конгресса. Безусловно, влияние Ирана в регионе постоянно усиливается, особенно после того, как в сирийский конфликт вмешалась Москва для поддержки официального Дамаска — цели, которую также преследует Иран. Однако нельзя утверждать, что ядерная сделка в той или иной степени способствовала Ирану в гонке за региональным доминированием, как и неверно будет полагать, что отказ от нее лишит Тегеран подобной возможности.

Иран смог вмешиваться в дела соседних стран не благодаря сделке, а из-за обширного политического вакуума, существующего в самом центре арабского мира. Войны в Сирии, и Ираке в особенности, как и конфликт в Йемене, создали зияющую дыру в безопасности, которой и воспользовался Тегеран. При этом Саудовская Аравия и Турция оказались в ловушке конфликта, в которую проще залезть, нежели выбраться.

Иран, подчеркивает автор, подлил масла в огонь этих конфликтов, поэтому планы Вашингтона по контрбалансированию региональной силы Ирана обоснованы. Однако важно понимать, что угрозу для национальных интересов США представляет не сам Иран, а вакуум, создаваемый гражданскими войнами и дающий Тегерану и другим региональным державам возможность вмешиваться в них. Именно коллапс регионального порядка, со всеми вытекающими из этого рисками, представляет угрозу для интересов США.

Гражданская война в Сирии, например, привела к появлению нового филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — группировки «Тахрираш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая со временем может пустить корни в регионе. Из-за конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии предвыборные обещания Трампа раз и навсегда уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут оказаться невыполнимыми.

Чем дольше продолжаются войны, тем больше риск того, что и без того ослабленные страны, вроде Ливана и Иордании, погрузятся в пучину междоусобных конфликтов, а также тем больше риск нестабильности в Саудовской Аравии. Более того, благодаря продолжающимся войнам у России появляется возможность закрепить за собой позиции в качестве ключевого игрока на Ближнем Востоке — едва ли оптимальный вариант как для региона, так и для США.

Именно это дестабилизирующее влияние гражданских войн и представляет опасность для интересов США. И именно этот вызов, а не склонность во всем винить Иран, должен стать поводом для осуществления активной роли Вашингтона в регионе. Отказ же от сделки может обострить эти междоусобные конфликты.

В таком случае события могут начать развиваться следующим образом: Тегеран посчитает любые шаги по отказу от сделки сигналом о готовящейся попытке смены режима, на что он ответит всеми имеющимися у него в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене средствами. Оказавшись в опасности, Иран может поднять шиитское восстание в Бахрейне и Саудовской Аравии, усилить поддержку хуситов в Йемене, привести «Хезболлу» в полную боеготовность в Ливане на границе с Израилем, а также организовать ту или иную подрывную деятельность в Сирии и Ираке.

Все эти события будут происходить не в Иране, а в самых взрывоопасных районах Ближнего Востока, с высокой долей вероятности приводя к эскалации гражданских войн и общей нестабильности в регионе. Они также будут носить достаточно провокационный характер, чтобы подтолкнуть администрацию Трампа к конфликту и в ловушку.

Сторонники разрыва ядерной сделки могут утверждать, что у США имеется достаточный потенциал для преодоления негативных последствий таких событий. Безусловно, ряд из них США могут смягчить, однако нейтрализовать ответные действия Ирана в рамках гражданских войн в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане будет непросто. Недостаток традиционной военной мощи Иран восполнит своим асимметрическим потенциалом. Так, у Ирана «наготове» вооруженные формирования в самых уязвимых частях арабского мира, которые он может применить для сдерживания угрозы со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Для их нейтрализации США или Израиль должны будут пойти на прямое военное столкновение с исламской республикой — опасное предприятие, если учесть, что Россия действует в том же пространстве и поддерживает Тегеран. Этот шаг также потребует с высокой долей вероятности определенного вооруженного столкновения в соседнем Ливане, что приведет к началу там своей гражданской войны.

Что хуже для США в рамках сценария разрыва ядерной сделки, это то, что международное сообщество, скорее всего, встанет на сторону Тегерана, возложив вину на Вашингтон. Вероятность этого особенно велика, если Иран продолжит придерживаться условий сделки, несмотря на отказ от нее Белого дома, из-за чего именно Вашингтон будет выглядеть нарушителем взятых на себя обязательств.

Более того, отказ от соглашения может в еще большей степени укрепить отношения между Ираном и Россией. Благодаря этому связи, на данный момент основанные на тактическом совпадении интересов в Сирии, превратятся во что-то более долгосрочное и более стратегическое. При этом глобальная позиция России значительно укрепится из-за большей ее способности бросать вызов лидерству США в рамках международного порядка.

Однако наибольшим долгосрочным риском для безопасности США и стран Ближнего Востока в случае разрыва соглашения станет утрата возможностей. Иран, как и Саудовская Аравия с Турцией, должен быть частью того или иного разрешения гражданских конфликтов, которые угрожают безопасности, контртеррористической деятельности и интересам в области энергетики США.

Взаимодействие с этими тремя региональными державами будет носить необходимый характер для прекращения конфликтов и недопущения формирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в новый тип угрозы после завершения операций в Мосуле и Ракке. Отказ от сделки станет поводом для Тегерана еще в меньшей степени идти на сотрудничество, чем сейчас. Более того, при этом свои позиции в иранском правительстве усилят сторонники жесткой линии, которые склонны видеть в любом взаимодействии с США поругание принципов исламской революции.

Таким образом, необходимо ответить на вопрос, что же делать в таких условиях США. Так, угроза применения силы для сдерживания Ирана от дестабилизирующей деятельности могла бы быть вполне обоснованной, если бы она являлась частью более обширной стратегии, включающей в себя и дипломатию. Тем не менее разрыв соглашения с Ираном сделает дипломатическое решение невозможным, дав Тегерану повод играть роль еще большей дестабилизирующей силы и поставив крест на возможном сотрудничестве в войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Более того, в исламской республике подобный шаг может быть воспринят как акт агрессии. Только с помощью комбинации давления и дипломатии, которая включает в себя сохранение ядерной сделки, Вашингтон сможет говорить о каком-либо успехе своей политики в отношении Ирана, а также предотвратить кризис в регионе, играющем столь важную роль для безопасности как США, так и международного сообщества.