Выборы главы Прикамья: Двое участников предвыборной гонки сошли с дистанции

Пермь, , 09:14 — REGNUM В Пермском крае процедуру регистрации благополучно прошли пять кандидатов. Еще двум кандидатам (Олегу Хараськину — «Партия Великое Отечество» и Константину Окуневу — «Города России») крайизбирком отказал в регистрации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Пермского края, причиной отказа стало недостаточное количество подписей поддержки кандидатов со стороны глав и депутатов муниципальных районов и городских округов.

В итоге участие в предвыборной кампании продолжает пять кандидатов на должность губернатора Пермского края: Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия») и Ирина Филатова (КПРФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае семь партий выдвинули своих кандидатов на губернаторские выборы, однако только шесть представили в крайизбирком максимальное количество подписей глав и депутатов в свою поддержку — по 245. При проверке подписей выяснилось, что у Олега Хараськина четыре подписи совпали с подписями, отданными за другого кандидата ранее. Таким образом, засчитанные подписи кандидата Хараськина были собраны в 32 муниципальных образованиях вместо 36, а количество подписей депутатов и глав муниципального уровня составляло 49, вместо 51.

«Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (234, но не более 245). При этом из них не менее 51 подпись (максимально — 53) должна принадлежать главам и депутатам муниципального уровня. Все подписи должны быть собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края», — отметили в крайизбиркоме.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин подчеркнул, что в своём решении о регистрации кандидатов комиссия ориентируется исключительно на нормы закона.

По словам председатель регионального отделения в Пермском крае, члена Совета движения «Голос» Виталия Ковина, к избирательной комиссии нет, и не может быть никаких претензий. Процесс был организован максимально открыто, публично, корректно. Свободно можно было наблюдать за всеми процедурами и спорными моментами, высказываться. Решения продиктованы требованиями закона.

Вместе с тем он сделал особый акцент на том, что муниципальный фильтр — абсолютное зло и должен быть полностью отменён, косметические изменения его никоим образом не спасут:

«Я не вижу никакой принципиальной разницы в том, что кандидат не может участвовать в борьбе за пост губернатора, если его, условно, поддержало 32, а не 36 районов. Эта «территориальная квота» — самое главное зло фильтра».

Местные эксперты ранее говорили о прогнозируемости исхода избирательной кампании. Интригу и конкурентоспособность могли внести Константин Окунев и Олег Хараськин, именно эти кандидаты и сошли с дистанции.

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