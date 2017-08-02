ВВС США могут приобрести заказанные «Трансаэро» самолеты

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках плана по модернизации авиапарка главы Белого дома ведут переговоры с авиапроизводителем Boeing о покупке двух воздушных судов, которые были произведены ранее для российской авиакомпании «Трансаэро». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

«ВВС США рассматривают возможность приобретение двух самолетов Boeing 747−8, заказанных российским перевозчиком «Трансаэро», так и не поставленных в России из-за объявления в 2015 г. банкротства компании», — сообщили источники, знакомые с вопросом.

При этом источники агентства отмечают, что решение о возможной сделке не является окончательным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компанию «Трансаэро» признали банкротом осенью 2015 года. Общий долг авиакомпании тогда составлял 250 млрд рублей. Полёты самолетов «Трансаэро» были прекращены по решению Росавиации 26 октября 2015 года.