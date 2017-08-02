Конституционная ассамблея Венесуэлы возьмет на себя управление страной

Каракас, , 09:00 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами 1 августа заявил, что Национальная конституционная ассамблея, члены которой были избраны 30 июля, будет созвана в течение нескольких часов, чтобы принять на себя «политическое лидерство» в стране, сообщает La Estrella de Panamá.

«Мы перепроверили результаты выборного процесса Национальной конституционной ассамблеи, которая в течение ближайших часов, с божьей помощью, соберется и примет на себя управление политикой и правительством в этом революционном процессе», — заявил эль-Айссами в конце заседания кабинета министров в президентском дворце Мирафлорес.

Как сообщил вице-президент, кабмин согласился оказать свою поддержку и солидаризироваться с президентом страны Николасом Мадуро после того, как США применили против президента индивидуальные санкции в ответ на выборы в Конституционную ассамблею.

Совет министров снова осудил «претенциозные санкции» Вашингтона, который принял меры против нескольких лидеров венесуэльской революции, сделавших процесс созыва Конституционной ассамблеи возможным, что, по мнению США и ряда других стран, ставит демократию в опасность.

Напомним, по официальным данным, в протестах против выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы 30 июля погибли, по меньшей мере, 10 человек в разных штатах страны, включая двух подростков и одного сотрудника сил безопасности. В результате число погибших в протестах в поддержку и против правительства Николаса Мадуро с апреля 2017 года составляет уже 121 человек.

Правая оппозиция страны, объединенная в коалицию Круглый стол демократического единства, отказалась участвовать в выборном процессе, в котором, по данным правительства Венесуэлы, проголосовали более 8 млн венесуэльцев.