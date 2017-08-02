Белоруссия и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Минск, , 08:30 — REGNUM Развивать сотрудничество в области здравоохранения намерены Белоруссия и Сирия, сообщает 1 августа пресс-служба правительства Белоруссии.

Такое решение было принято в ходе встречи 1 августа в Минске заместителя премьер-министра Белоруссии Василия Жарко и министра здравоохранения Сирии Низара Вахбе Языджи. Обе стороны отметили «значительный потенциал для дальнейшего развития и роста» сотрудничества.

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Перспективными направлениями были названы взаимные поставки лекарств, обучение студентов, подготовка врачей и медиков, оказание высокотехнологичной помощи гражданам Сирии. Стороны также отметили существенный рост экспорта белорусских лекарств на рынок САР в 2016 году.

Напомним, ранее министр здравоохранения Белоруссии Валерий Малашко посетил Ирак, где были достигнуты договоренности о поставках в Ирак белорусских медикаментов и об оказании платной медицинской помощи гражданам Ирака в Белоруссии.

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