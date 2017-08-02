Украина объявила об «убытках» из-за строительства Керченского моста

Киев, , 08:16 — REGNUM Власти Украины готовят судебный иск против Российской Федерации из-за убытков, якобы связанных со строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщил во вторник, 1 августа, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов.

«Это глобальный, политический и сложный вопрос, однако мы его обязательно решим, — цитирует Лавренюка пресс-служба министерства. — Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против РФ отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов».

По его словам, украинская сторона в настоящее время готовит иск и считает убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

При этом замминистра инфраструктуры Украины уточнил, что проблема строительства Керченского моста решается совместно с МИД Украины, а также Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в Крыму стартовали основные работы по возведению Керченского моста, протяжённость которого составит 19 км. Мост будет состоять из двух частей: автомобильной на 4 полосы с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки; железнодорожной на 2 пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки.

Предполагается, что движение автомобилей по мосту будет открыто в декабре 2018 года. Через год, в декабре 2019 года, по мосту будут пущены первые поезда.

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