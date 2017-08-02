Президент США и Госдеп обратились с призывом к Мадуро

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро немедленно освободить представителей оппозиции, которых задержали накануне, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Трам осудил действия Мадуро и призвал освободить экс-мэра Каракаса Антонио Ледесму и главу движения «Народная воля» Леопольдо Лопеса, задержанных 1 августа.

«Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим», — говорится в заявлении Трампа.

Также отмечается, что за их здоровье и безопасность Мадуро теперь «отвечает лично», как и за здоровье и безопасность остальных задержанных. Освободить оппозиционеров призвал и Госдеп США: официальный представитель ведомства Хезер Науэрт отметила, что освобождение должно быть безусловным.

Кроме того, к ООН, ЕС и Ватикану с требованием ужесточить санкции против Венесуэлы после ареста двух оппозиционных лидеров обратился генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро, назвав произошедшее «усилением репрессий» и «еще большим нарушением прав человека».

Напомним, в ночь на 1 августа в Каракасе были задержаны лидеры оппозиции Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма: их увезли в тюрьму из своих домов. Верховный суд Венесуэлы заявил, что оппозиционеры не соблюдали условия пребывания под домашним арестом и якобы готовили побег, в связи с чем были повторно направлены в тюрьму.

Ранее в Белом доме президента Венесуэлы назвали «диктатором», проведшим «ложные» выборы и захватившим власть. Результаты прошедших в стране выборов в администрации президента США назвали «серьезным ударом по демократии».

Против Мадуро были введены адресные санкции, согласно которым ему закрыт въезд в США, а все активы и счета, если они есть, замораживаются.

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