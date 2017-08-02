Правительство Украины выделит на проведение выборов-2019 $91 млн

Киев, , 07:50 — REGNUM $91 млн выделит правительство Украины на проведение президентских выборов 2019 года, сообщает 1 августа пресс-служба центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Согласно сообщению, расходы были ориентировочно установлены ЦИК в бюджетной программе «Проведение выборов президента Украины» в 2019 году. Точная сумма — 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен ($91 млн). При этом учтена возможность проведения второго тура голосования.

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Помимо этого, ЦИК посчитала необходимые затраты на проведение парламентских выборов в 2019 и 2020 годах. Так, в 2019 году выборы обойдутся Украине в 1,858 млрд гривен ($72 млн), в 2020 году — в 36,8 млн гривен ($1,42 млн). При этом вторые парламентские выборы будут промежуточными и пройдут в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения.

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Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские — 27 октября 2019 года. При этом, по данным ЦИК, около 1 млн граждан Украины не смогут участвовать в выборах в связи с внутренней миграцией, поскольку у них отсутствует регистрация места жительства.

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