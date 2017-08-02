Афганский подвиг летчика Константина Павлюкова не забыт на Алтае

Барнаул, , 07:52 — REGNUM Сегодня, 2 августа, алтайскому летчику Константину Павлюкову, совершившему подвиг в Афганистане, исполнилось бы 54 года. Его имя носит родная школа и улица в Барнауле, а также — региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Последний полёт Константина, совершённый в январе 1987 года, длился всего 2 минуты 32 секунды, но эту историю многие барнаульцы запомнили на долгие годы. О самом герое часто рассказывают в школах на уроках мужества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павлюков Константин Григорьевич родился 2 августа 1963 года в Барнауле. Отец — Григорий Герасимович — работал бригадиром строителей в совхозе «Цветы Алтая», мать — Светлана Григорьева — долгое время работала в том же хозяйстве, затем в алтайской краевой больнице.

Самолетами и небом Константин «заболел» еще в детстве, а отучившись 10 классов, без колебаний подал документы и стал курсантом Барнаульского летного училища. После его окончания 1984 году получил направление в штурмовой авиационный полк (Прикарпатский военный округ). Освоил новый самолет — Су-25.

В 1986 году полк направлен для выполнения интернационального долга в Афганистан. За три месяца Константин Павлюков совершил 70 боевых вылетов. В день, когда произошла трагедия (21 января 1987 года) необходимо было нанести мощный удар по крупной базе душманов в районе города Хост-Джавара. По воспоминаниям сослуживцев Константина Павлюкова, уже близились сумерки, когда две группы самолетов пришли в указанный район. Пара, в которой ведомым был самолет Константина Павлюкова, должна была уничтожить огневые точки и обеспечить беспрепятственные действия остальных летчиков. Но в тот момент, когда Павлюков повел ракетоносец на цель — установку с пулеметным расчетом — его самолет был сбит.

Подробности стали известны благодаря афганскому разведчику, внедренному в душманскую банду.

«…Ракета «Стингер» поразила шедший вторым штурмовик. Летчик катапультировался, но ему не повезло — у самой земли он зацепился парашютом за высокое дерево и повис на стропах. Судя по всему, он был ранен, так как по нему, пока он снижался, стреляли из разных мест кишлака. Пока летчика окружали, он успел освободиться от подвесной системы и опуститься на землю. Залег в углублении за высоким карагачом. Стрелял экономно, короткими очередями. Видимо, берег патроны. По советскому офицеру били не только из винтовок и автоматов, но даже из гранатометов. Он был уже весь изранен, однако продолжал отстреливаться. Перестрелка длилась в общей сложности около 30−40 минут. Потом у советского летчика кончились патроны. Он лежал уже, казалось, без признаков жизни. Тогда главарь душманов с телохранителями, выхватив кинжал, приблизились к нему вплотную. Советский офицер повернулся лицом вверх и отпустил предохранительную скобу гранаты. Прогремел взрыв…»

Тело Константина Павлюкова было возвращено подошедшим на утро десантникам жителями кишлака, на окраине которого шел бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1987 года старшему лейтенанту Павлюкову Константину Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен он в Барнауле на Власихинском кладбище, на аллее Героев. Бывший командир взвода Барнаульского высшего военного авиационного училища лётчиков Николай Черкасов — посвятил Константину Павлюкову такие строчки:

Приник щекой к холодной стали,

Зубами сжав кольцо чеки —

Остатки всей душманской стаи

Осколки взрыва обрекли.

И пронесли героя тело

Через родной крылатый полк.

Он вечно жив, коль пал за дело,

Исполнив свой великий долг.

Сегодня, 2 августа, региональная организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» отмечает в Барнауле 87-летие создания Воздушно-десантных войск России.

Как уже сообщало ИА REGNUM , 15 февраля 2017 года исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Советские войска на территории Афганистана находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней — с 1979 по 1989 гг. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан.

Афганская война унесла жизни 14 тысяч советских солдат и офицеров. Почти 4 тысячи человек было призвано на военную службу из Алтайского края, 153 из них погибли, 65 стали инвалидами, 25 семей потеряли кормильцев.

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