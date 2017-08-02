Трампу еженедельно докладывают об изучении Библии в Белом доме

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Высокопоставленные члены администрации президента США Дональда Трампа раз в неделю собираются в Белом доме, где изучают Библию, сообщает Christian Broadcasting Network. Их учителем является бывший баскетболист, ныне основатель и руководитель христианской группы Capitol Ministries Ральф Дроллингер.

Дроллингер организовал изучение Библии в 40 столицах штатов, ряде иностранных государств, а теперь и для десятка членов кабинета президента Трампа. Среди них — секретарь по вопросам здравоохранения Том Прайс, секретарь по вопросам энергетики Рик Перри, секретарь по вопросам образования Бетси ДеВос, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Куратором программы в Белом доме является вице-президент Майк Пенс, который планирует присоединиться к группе, как только ему позволит график. Президент Трамп также приглашен на изучение Библии, каждую неделю он получает копию отчета об очередном занятии от Дроллингера.

Руководитель Capitol Ministries очень доволен своими учениками. «Это лучшее изучение Библии, которое я когда-либо преподавал в своей жизни», — заявил он CBN. Характеризуя членов кружка, он заметил: «Они очень послушны. Это благочестивые личности, которых возвысил Бог».

Дроллингер видит в вице-президенте Пенсе много сходства с такими библейскими личностями, как Иосиф Прекрасный, Мордехай и Даниил — все они в то или иное время занимали позицию номер два в правительстве. А президента Трампа он сравнивает с легендарным библейским силачом Самсоном.