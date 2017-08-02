Осуждены террористы, планировашие теракт в Красноярске на майские праздники

Красноярск, , 06:38 — REGNUM Дальневосточный окружной военный суд в Красноярске 1 августа вынес обвинительный приговор троим выходцам из Средней Азии, планировавшим совершить теракт в Красноярске во время празднования Дня Победы в 2016 году. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Организатор группы Ж. Мирзаев приговорён судом к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима, его сообщники М. Абдуллаев и Ж. Абдусаматов — к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, преступная группа была задержана в Красноярске в мае 2016 года. В доме Мирзаева были изъяты схемы для изготовления бомбы, компоненты для самодельного взрывного устройства и литература экстремистского характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

Как было установлено в ходе расследования, работавший в Красноярске водителем маршрутного автобуса Мирзаев, являясь сторонником радикального ислама, поддерживал в интернете контакты с членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и получал от них наставления по совершению преступлений на территории Красноярского края.

В целях получения статуса «амира» в Красноярске Мирзаев нашёл себе пособников для совершения теракта в общественном месте: кондуктора маршрута, на котором он работал, Абдуллаева и таксиста Абдусаматова.

Местом для совершения теракта был выбран автобус. Взрыв планировалось осуществить 9 мая, во время празднования Дня Победы, когда общественный транспорт максимально загружен. Мирзаев поручил сообщникам приобрести на выделенные им деньги компоненты к взрывчатке, а также дюбель-гвозди в качестве поражающего элемента.

6 мая 2016 году преступная группа была задержана сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю.