Постпреды России и США при ООН обсудили КНДР и борьбу с терроризмом

Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Никки Хейли входе встречи 1 августа обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба американского представительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Посол Хейли и посол Небензя обсудили вопросы борьбы с терроризмом, опасные провокации Северной Кореи, в особенности недавние ракетные испытания, а также перспективы отношений США и России в рамках ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хейли «поприветствовала посла Небензю и поздравила его с занятием новой должности в Организации Объединённых Наций».

Ранее российский постпред также сообщил журналистам о состоявшейся встрече, отметив, что обсуждал с американской коллегой программу работы Совета безопасности ООН на август.

«Мы будем чаще встречаться в последующие часы, дни, недели, годы», — приводит слова Небензи телеканал RT.

Напомним, Василий Небензя был назначен на должность постпреда России при ООН 27 июля указом президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Василий Небензя назначен постпредом России при ООН