Россия готовится осенью сменить своего посла в Германии

Москва, , 04:47 — REGNUM Посол России в Германии Владимир Гринин может покинуть свой пост осенью 2017 года, передаёт газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, в ноябре Гринину исполнится 70 лет, что является предельным возрастом пребывания на государственной службе.

По информации источников издания в дипломатических кругах, возглавить российское посольство в ФРГ может директор 3-го Европейского департамента МИД России Сергей Нечаев.

Ожидается, что о кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру Нечаева рассмотрят профильные комитеты в обеих палатах парламента и указ о его назначении подпишет президент России Владимир Путин.

Владимир Гринин занимает должность посла в ФРГ с июля 2010 года. На дипломатической службе он находится с 1971 года. Ранее он уже работал послом России в Австрии, Финляндии и Польше.

64-летний Сергей Нечаев работает в системе МИД с 1977 года. В 2001—2003 годах он был генеральным консулом России в Бонне, в 2010—2015 годах — послом в Австрии. 3-й Европейский департамент, в ведение которого входит в том числе и ФРГ, Нечаев возглавляет с августа 2015 года.