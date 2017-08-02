Казус Рогозина: Плахотнюк подставил Румынию, столкнув ее с русскими

Бухарест, , 02:13 — REGNUM Румыния оказалась единственной проигравшей стороной в инциденте с самолетом вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который Бухарест не пропустил в Молдавию. Об этом завил аналитик румынского Университетского фонда Черного моря Петришор Пею, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Румыния позволила втянуть себя не в свою игру и в итоге была использована «кишиневской клептократией» во главе с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Эксперт отметил, что если бы Румыния пропустила самолет, это создало бы огромные проблемы Плахотнюку, которому пришлось бы либо самому бросать вызов России, не пуская Рогозина, либо впустить в страну чиновника, в отношении которого действуют санкции ЕС.

В итоге, отмечает Пею, Плахотнюк переложил эту проблему на Бухарест. Эксперт отмечает, что румынские власти не могли узнать о том, что в самолете будет лететь Рогозин, иначе как от властей из Кишинева. При этом самолет Рогозина благополучно пересек воздушное пространство трех стран ЕС — Польши, Словакии и Венгрии, которые предпочли не интересоваться, находится ли на борту «станционная» персона. И лишь румыны этим поинтересовались.

Бухарест, по словам эксперта, «проглотил наживку» Кишинева, пойдя на прямое столкновение с Россией, выступив по факту защитником молдавской клептократии и лично Плахотнюка. В итоге все отработали свои роли: президент Молдавии Додон защитил «московского патрона», а Плахотнюк избавился от бремени выбора между Востоком и Западом. «И даже русские довольны, потому что спровоцировали спор со страной-членом НАТО, внеся напряженность в ситуацию в регионе. И вот получается в этой истории единственными «слитыми» оказались мы, румыны», — подвел итог Петришор Пею.

Напомним, 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны. Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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