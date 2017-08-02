Один из задержанных в Сиднее по подозрению в подготовке теракта освобождён

Сидней, Австралия, , 02:02 — REGNUM Один из четверых задержанных в Сиднее по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта освобождён полицией без предъявления обвинений. Об этом сообщает телеканал SBS со ссылкой на заявление полиции.

Как уточняется, остальные подозреваемые в настоящее время остаются под стражей в связи с особыми полномочиями полиции, которые позволяют удерживать подозреваемых в терроризме до семи дней.

Каких-либо дополнительной информации в полиции не приводят, отмечая, что расследование на данный момент продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные органы Австралии в ходе антитеррористической операции в Сиднее, проведённой 29−30 июля задержали четверых подозреваемых в подготовке террористического акта на самолёте.

Позднее было объявлено, что задержанные — двое мужчин и двое их сыновей — являются гражданами Австралии ливанского происхождения.

Сообщалось, что в ходе теракта злоумышленники не планировали осуществлять взрыв, а намеревались применить устройство, распыляющее сернистый газ, который должен был либо убить, либо обездвижить пассажиров самолёта.

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