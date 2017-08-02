МИД России назвал «позорной практикой» слёт легионеров СС в Эстонии

Москва, , 01:49 — REGNUM Состоявшийся в Эстонии 29 июля очередной слёт ветеранов эстонской дивизии «Ваффен-СС» противоречит духу решений Совета ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией. Об этом говорится в комментарии, распространённом 1 августа пресс-службой МИД России.

«И в этом году на территории современного европейского государства — в эстонском Синимяэ чествовали бывших эсэсовцев, объявивших себя с подачи эстонских властей национальными героями — «борцами за свободу», — отмечают в российском ведомстве.

В МИД подчёркивают, что «вопреки неоднократным призывам к Таллину прекратить эту позорную практику там взят курс на сознательную популяризацию фашизма»: в стране распространяется соответствующая «патриотическая» литература, к участию в подобных мероприятиях привлекаются молодёжные и даже детские организации.

«Важно подчеркнуть, что такие сборища противоречат духу решения Совета Европейского союза от 28 ноября 2008 года по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права, запрещающего подстрекательство к насилию или ненависти, если они проявляются в актах оправдания, отрицания или умаления тяжести преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, включая Холокост», — говорится в комментарии.

В российском МИД считают «особо возмутительным» тот факт, что «столь активное прославление фашизма имеет место в стране, которая осуществляет ответственную миссию председательства в Совете ЕС».

Напомним, 29 июля в городе Синимяэ на северо-востоке Эстонии состоялся ежегодный слёт памяти легионеров 20-й гренадерской дивизии СС. В мероприятии принимали участие как бывшие военнослужащие-эсэсовцы, в том числе члены действовавших за пределами Эстонии карательных подразделений, так и молодые неонацисты.

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