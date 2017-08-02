Сенат США утвердил нового директора ФБР

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Сенат США большинством голосов утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Кристофера Рэя на должность директора Федерального бюро расследований, передаёт Associated Press.

Ранее кандидатура Рэя была одобрена членами юридического комитета верхней палаты Конгресса США. Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда новый глава ФБР будет приведён к присяге.

Кристофер Рэй работал в администрации 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, в 2003—2005 годах возглавлял подразделение Минюста США по уголовным делам в должности помощника генпрокурора.

Дональд Трамп, ранее представляя кандидатуру Рэя, охарактеризовал его как «человека с безупречными рекомендациями».

Предыдущий глава ФБР Джеймс Коми, назначенный в 2013 году при президенте Бараке Обаме, был уволен с поста в мае 2017 года на фоне скандального расследования о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Москвой и «российском вмешательстве» в президентскую кампанию в США.

Директор ФБР, напомним, назначается в США сроком на десять лет.