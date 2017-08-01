Тиллерсон: Трамп и я не в восторге от новых антироссийских санкций

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация президента Дональда Трампа не в восторге от нового законопроекта, который ужесточает санкции против Российской Федерации. такое заявление Тиллерсон сделал сегодня, 1 августа, в ходе брифинга в государственном департаменте.

«И президент, и я не особо счастливы по этому поводу. Мы ясно говорили, что это не поможет нашим усилиям. Но это решение, которое они (Конгресс США — ИА REGNUM ) приняли, они приняли его подавляющим большинством. Президент принимает это, и всё указывает на то, что он подпишет этот закон. И мы будем работать с ним», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс ранее заявила, что президент Трамп подпишет закон о новых антироссийских санкциях.

По сути Конгресс поставил Трампа в безвыходное положение — наложить вето на закон он не может, так как он принят почти единогласно, и не подписать его он тоже не может, так как это испортит и без того напряжённые отношения с Конгрессом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о законопроекте, который ужесточает американские санкции против России, Ирана и КНДР. Законопроект поступил на подпись Трампу 28 июля.