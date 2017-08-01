Болгария и Македония договорились о дружбе «в духе европейских ценностей»

Скопье, , 23:22 — REGNUM Болгария и Македония 1 августа заключили Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который, по заявлению сторон, призван стать новой вехой в отношениях между двумя государствами. Подписи под документом в ходе церемонии в Скопье поставили главы правительств Болгарии и Македонии Бойко Борисов и Зоран Заев, передаёт агентство БГНЕС.

Согласно договору, София и Скопье отказываются от территориальных претензий друг к другу, обязуются не предпринимать и не поддерживать действий, направленных против другой стороны, а также будут предпринимать меры по предотвращению злонамеренной пропаганды со стороны институтов и борьбе с деятельностью лиц, подстрекающих к ненависти, насилию или другим действиям, способным нанести вред двусторонним отношениям.

В документе выражены намерения наращивать двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и транспортной инфраструктуры, а также стремиться к взаимному упрощению таможенных и пограничных формальностей.

Болгария выражает поддержку намерениям Македонии по вступлению в Европейский союз и НАТО. Стороны также договорились о совместном праздновании дат, связанных с общими историческими событиями и личностями, в целях «укрепления добрососедских отношений в духе европейских ценностей».

Кроме этого, договором предусмотрено создание специальной комиссии с участием представителей двух стран, которая займётся разрешением спорных исторических вопросов.

Зоран Заев на совместной пресс-конференции с Бойко Борисовым назвал подписание соглашения «историческим шагом вперёд». «Этот договор является общим успехом и общим вкладом в стабильность стран региона. Этот договор — пример сотрудничества в регионе», — заявил он.

В свою очередь, болгарский премьер отметил, что заключённое соглашение «показывает Европейскому союзу, что для Балкан, где ещё 20 лет назад лилась кровь, мир, дружба и добрососедство — важней всего остального». В этой связи он выразил уверенность, что «реакция ЕС будет исключительно положительной».

Подписание договора уже прокомментировали в Брюсселе. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам добрососедства и политики расширения Йоханнес Хас в совместном заявлении отметили «решимость двух стран преодолеть двусторонние проблемы» и назвали договор «примером для всех балканских стран».

«Это положительный шаг вперёд к улучшению отношений между соседями и повышению европейской перспективы Македонии, что находится в интересах её граждан», — говорится в совместном заявлении.

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