Рекс Тиллерсон начал предсказывать будущее Северной Кореи

Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Диалог с Северной Кореей возможен лишь при условиях, в которых Пхеньян не будет иметь ядерного оружия и средств его доставки, заявил на брифинге госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства считает самым приемлемым подходом невоенное давление на Северную Корею.

По мнению Тиллерсона, Пхеньян должен принять условия, согласно которым невозможно будущее, совместимое с существованием северокорейского ракетно-ядерного щита.

«Они должны проявить желание разговаривать с нами и понимание того, что условием диалога является то, что нет будущего, в котором Северная Корея имеет ядерное оружие или возможность его доставки куда бы то ни было в регионе», — заявил Тиллерсон.

При этом Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Пхеньян как неприемлемую угрозу.

Кроме того, госсекретарь Тиллерсон выразил надежду на влияние Китая, который имеет особенные отношения с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР в ночь на 29 июля успешно осуществили испытательный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей около тысячи километров и упавшей в японской морской исключительной экономической зоне.

Руководство КНДР заявило, что этот ракетный запуск не является угрозой в адрес соседних государств, но послужит «строгим предупреждением для США».

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