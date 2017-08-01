Тиллерсон: Отношения РФ и США находятся под значительным напряжением

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон констатировал, что российско-американские отношения находятся под значительным напряжением. Такое заявление он сделал сегодня, 1 августа, в ходе брифинга в Государственном департаменте.

«Отношения с Россией, как вы знаете, продолжают находиться под значительным напряжением», — сказал Тиллерсон.

Также глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что ещё во время своего последнего визита в Москву, когда состоялась его встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, он сказал, что российско-американские отношения находятся на исторически низком уровне со времен холодной войны, но это не предел.

«Мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить <…> обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт», — пояснил свою мысль Тиллерсон.

В последнюю неделю российско-американские отношения действительно ухудшились ещё сильнее, хотя казалось, что хуже просто быть не может.

Тем не менее, Конгресс США принял новый пакет санкций против России, который напрямую бьёт по основным российским энергетическим проектам, таким как, «Северный поток-2».

Кроме того, получил продолжение дипломатический скандал, связанный с высылкой российских дипломатов из США и арестов российского дипломатического имущества. Москве надоело издевательство со стороны американцев, и президент Путин распорядился сократить численность американской дипломатической миссии в РФ до уровня российской дипмиссии в США.

Оказалось, что численность российской дипмиссии в США — 455 человек, а американской в РФ — аж 1210 человек. Таким образом, численность персонала американского представительства уменьшится почти в три раза.

Также была арестована американская дипсобственность в Москве — посольская дача в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американские отношения планомерно ухудшаются с 1999 года, когда США фактически уничтожили Югославию, как суверенное государство. При этом долгое время российские власти питали иллюзии на тему того, что никаких сущностных противоречий между Россией и США нет, и партнёрство, и даже дружба между двумя странами возможна.