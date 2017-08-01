Три российских самолёта перехвачены натовской авиацией над Балтикой

Брюссель, , 21:04 — REGNUM Испанские истребители из числа натовской миссии воздушного патрулирования Прибалтики провели перехват трёх самолетов ВКС России над акваторией Балтийского моря, сообщает пресс-служба североатлантического военного альянса.

Пресс-служба НАТО уточняет, что два истребителя F-18 ВВС Испании, задействованные в миссии североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, взлетели с авиабазы Амари в Эстонии для перехвата трех российских самолетов, позднее опознанных как два истребителя-перехватчика МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26.

Кроме того, в сообщении указано, что Финляндия, не являющаяся членом блока НАТО, также отправила свой истребитель для сопровождения трёх российских самолетов.

Отмечается, что встреча боевых самолетов России, Финляндии и НАТО состоялась в нейтральном воздушном пространстве и прошла без каких-либо происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в прибалтийском воздушном пространстве регулярно происходят встречи российских и натовских боевых самолётов. Боевые и разведывательные самолеты альянса постоянно курсируют вдоль российской границы, а также стараются наблюдать за перелётами российских бортов в Калининградскую область.

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