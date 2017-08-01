НАТО: Истребители альянса перехватили три самолёта ВКС РФ над Балтикой

Брюссель, , 21:03 — REGNUM Истребители военного блока НАТО перехватили три российских самолёта в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Сообщается, что два истребителя F-16 ВВС Испании, которые участвуют в миссии НАТО по воздушному патрулированию, были подняты по тревоге с эстонской авиабазы «Амари» для перехвата трёх российских самолётов, замеченных в воздушном пространстве над Балтийским морем.

По данным НАТО, речь идёт о двух истребителях МиГ-31 и транспортном самолете Ан-26.

«Два испанских истребителя F-18, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию, были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трёх российских самолетов, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26», — сказано в заявлении командования Североатлантического альянса.

Также стало известно, что ВВС Финляндии тоже направили свои самолёты на перехват российских боевых машин.

Кроме того, Министерство обороны Финляндии заявило, что испанские истребители, летевшие на перехват российских самолётов, нарушили воздушное пространство Финляндии.

«Два испанских истребителя F-18, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии во вторник, 1 августа, утром. Инцидент имел место над Финским заливом южнее военно-морской базы Упинниеми. Погранохрана Финляндии изучает обстоятельства происшествия», — сказано в заявлении пресс-службы Минобороны Финляндии.

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