«Без западных технологий Россия все равно рухнет. Только неизвестно когда»

Париж, , 20:40 — REGNUM «С момента завершения эпохи холодной войны все американские президенты, заступая на пост, первым делом предпринимали попытки наладить отношения с Москвой и постоянно терпели поражение в этом вопросе, — утверждает корреспондент французской Le Figaro Лора Мандевиль. — Начиная с 1991 года, американцы беспрестанно поставляли России советников, которые пытались помочь этой стране демократизироваться и модернизироваться, не навязывая ей при этом западных ценностей».

Журналистка считает, что «только у Билла Клинтона с Борисом Ельциным получалось хорошо и искренне». «Они дружили и не скрывали этого. Но по мере того, как внутрироссийские реформы сводились к разграблению государства, имперские замашки и самодержавные наклонности руководителей стали вновь усиливаться», — пишет она.

Автор приводит набившую уже оскомину своим частым употреблением всеми, кому не лень сентенции Джорджа Буша-младшего, «заглянувшего в глаза Владимиру Путину с расчетом увидеть его душу, но увидевшего только буквы «КГБ».

«Обама поставил себе в заслугу «перезагрузку отношений с Москвой», которая не выдержала проверки временем и в 2014 году после «Крымского казуса» и возникшего на юго-востоке Украины конфликта, рассыпалась. Мы просто не видели и не понимали, что Москва осталась прежней во внешней политике. И только сейчас США, наконец, занялась тем, что стала давать отпор России», — цитирует Мандевиль бывшего дипломата и главу Атлантического совета Джона Хербста.

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«Трамп, возможно, и подумывал уступить Путину в обмен на стабилизацию американо-российских отношений, да Конгресс ему воспрепятствовал, а подозрения в «кремлевских связях» окончательно отдалили его от Москвы, — приводит автор мнение госдеповского работника времен Буша и Обамы Дэна Фрида. — Резкие и демонстративные ответные действия Путина напоминает 80-е годы прошлого века, когда Москва тоже стремилась своими демаршами поссорить Европу и США. Конечно, у нас кризис на самом верху, но мы экономически сильны, а Россия слаба, не только экономически, но и политически. Стоит нам сохранить общий с Европой фронт, как Россия тут же проиграет это сражение».

Хербст, подчеркивает корреспондент, с такой постановкой вопроса согласен, считая, что «российская элита, в конце концов, поймет, что противостояние с Западом, которое организует Путин, не приведет Россию к успеху на мировой арене. Без западных технологий и развития РФ просто рухнет».

Когда рухнет — ни журналистка, ни американский дипломат утверждать не берутся, называя расплывчатые сроки «может быть через несколько месяцев, а может, через 20 лет».