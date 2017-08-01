Financial Times: «Не так страшна высылка дипломатов, как её малюют»

Лондон, , 20:29 — REGNUM «Едва российский президент высказался о необходимости сокращения штата американских дипломатов в России, как американский вице-президент заявил, что Москва представляет собой призрак агрессии, — пишет на страницах британской Financial Times журналистка Катрина Мэнсон. — Находясь в Таллине, Майкл Пенс сказал окружившим его представителям прессы, что «для балтийских государств нет страшнее угрозы, чем призрак агрессии непредсказуемого восточного соседа».

Упомянув о высылке дипломатов, автор публикации, тем не менее, не приводит каких-либо цитат Пенса, подтверждающих его негативную реакцию на это событие. Сама же Мэнсон склонна считать, что «не так страшна высылка, как ее подают и как она выглядит».

«Это шаг раздражающий, но не сказать, что очень сильный, — приводит в подтверждение своей позиции автор слова президента Вашингтонского центра национальных интересов Дмитрия Саймса. — Русские просто хотят, чтобы их отношения с Конгрессом и Дональдом Трампом развивались по двум непересекающимся веткам. Кремлю сегодня очень трудно — ему приходится сдерживать себя, не отвечая на вызовы США даже тогда, когда становится ясно, что выпад Вашингтона враждебен. Им приходится так поступать: они знают, что Трамп не свободен в принятии решений, но подставить его или превратить во врага обойдется им слишком дорого».

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