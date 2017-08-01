Иран: США нарушили ядерную сделку

Тегеран, , 19:44 — REGNUM Исламская Республика Иран подала жалобу в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций на действия США, которые, по мнению Тегерана, нарушают условия ядерной сделки. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает агентство Reuters.

Как заявил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани, США своими санкциями нарушили условия соглашения по иранской ядерной программе, и Тегеран пожаловался на такие действия в Совет Безопасности ООН.

Напомним, власти США ранее внесли в черный список 18 организаций и физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, могут быть связаны с ядерной и баллистической программами Ирана.

После этого официальный Тегеран заявил, что введёт ответные санкции в отношении американских физических лиц и компаний.

При всём при этом, США ранее официально подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Речь идёт о договорённостях между «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном, которые были достигнуты 14 июля 2015 года.

Тогда был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.