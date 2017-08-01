Scout Warrior: Господство АПЛ США зависит от сроков производства

Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Для обеспечения будущего подводного господства США необходимо ускорить строительство подводных лодок типа «Вирджиния», пишет издание Scout Warrior со ссылкой на отчет ВМС США.

В отчете указано, что американский ВПК сможет производить две лодки типа «Вирджиния» и одну АПЛ типа «Колумбия», то есть увеличить производство АПЛ «Вирджиния» на одну лодку в год.

«Производство дополнительных подводных лодок может быть обеспечено только в том случае, если судостроительные предприятия получат достаточно времени для расширения производственных объектов, увеличения числа рабочих и развития базы поставщиков», — заявил представитель ВМС США лейтенант Лорен Чатмас.

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В начале 2020-х начнется списание четырех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) класса «Огайо», способных нести 154 крылатые ракеты «Томагавк», что существенно скажется на совокупной огневой мощи подводного флота США. В связи с этим, пишет Scout Warrior, перед США возникает необходимость увеличения боекомплекта крылатых ракет на АПЛ типа «Вирджиния».

Серия подводных лодок «Вирджиния Блок V» будет располагать модулями полезной нагрузки (VPM), которые позволят увеличить число крылатых ракет «Томагавк» с 12 до 40 штук.

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Напомним, ранее ВМС США заявили, что в начале 2020-х годов, когда начнется строительство новых АПЛ типа «Колумбия», производство подводных лодок типа «Вирджиния» будет сокращено с двух до одной в год.

Отчет военно-морского ведомства США под названием «Промышленная база для строительства подводных лодок» и «Возможность производства дополнительных подводных лодок сверх судостроительного плана от 2017 финансового года в период с 2017 по 2030 год» был направлен в Конгресс США 5 июля 2017 года.

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