Черногория ждет вице-президента США при полном параде

Подгорица, , 19:00 — REGNUM 1 августа вечером в Черногорию должен прибыть с официальным визитом вице-президент США Майкл Пенс.

В связи с этим в столице страны Подгорице были приняты беспрецедентные меры безопасности. В свою очередь премьер-министр Душко Маркович приготовил для гостя торжественный прием — вице-президента США с почетной гвардией Черногории в национальных костюмах.

Местные СМИ распространяют фотографии с аэродрома, куда пока еще не прилетел американский самолет.

Власти страны придают этому визиту особое значение из-за недавнего вступления страны в блок НАТО, а также потому, что ранее чиновники США такого ранга страну не посещали.

Сообщается, что Пенс остановится в отеле Hilton, который взят под усиленную охрану.