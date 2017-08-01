Андрей Тутариков, , 18:22 — REGNUM

Этим дождливым летом я много путешествовал на автомобиле по Ярославской области. Грязи на дальних дорогах тоже было много: и себя выкапывал, и других пытался. Вернувшись из отпуска узнал, что федеральные информационные агентства распространили политический намек:

«Администрация Президента попросит губернаторов искать образ будущего регионов — по аналогии с тем, как сейчас для предвыборной кампании Владимира Путина разрабатывают образ будущего всей страны».

«От временно исполняющих обязанности губернаторов ждут, что они выйдут к населению с программами развития региона, с образом будущего своего региона», — развивает тему анонимный авторитетный собеседник информационного агентства «Znak.com». И добавляет, что такой разговор сможет сделать губернаторские кампании интересными даже в отсутствие ярких оппонентов, потому что, по внутренним опросам, у людей есть запрос на обсуждение будущего, а не на политические скандалы.

Очевидно, что после этого сигнала различные эксперты федерального и областного масштабов начнут предлагать красивые и яркие образы будущего регионов, в социальных сетях дискуссии уже начались. Дорожная грязь все еще свежа в памяти, она и помогла мне составить свое альтернативное и внешне крайне невыгодное с точки рения красоты картинок и слов видение того, какой образ сегодня нужен Ярославской области, муниципальным образованиям и, конечно же, Брейтовскому району, по которому ездил больше всего. Образ получился несколько проблемным. И не случайно: как рассуждают федеральные эксперты, «невозможно обсуждать стратегии и образы без оценки нынешнего положения дел».

Первый образ: «Из грязи — в князи».

Образ с точки зрения предвыборных кампаний и стратегий развития территорий проигрышный. Потому что фигурирует слово «грязь» и вроде как получается, что сейчас мы находимся именно в ней: по колено, по пояс, по шею — в зависимости от ситуации в каждом конкретном муниципальном районе или каждом конкретном регионе страны. Потому гораздо чаще появляются различные программы и инициативы, по итогам выполнения которых можно показать красивые картинки. Это и московская программа расселения жителей Москвы из старых «хрущевок» в современные дома. Это и замена хорошей уличной плитки на более лучшую — в Ярославле. Это и губернаторская на уровне Ярославской области программа «Решаем вместе», в ходе которой благоустраиваются дворы, асфальтируются дороги и дорожки, появляются новые фонари и архитектурные формы, обустраиваются места отдыха, ремонтируются дома культуры.

Казалось бы, прекрасные инициативы и на уровне Москвы, и на уровне Ярославля, и на уровне муниципальных районов. Вот только почему многие в регионах весьма скептически оценивают московскую программу реновации, почему так много критики по поводу замены чугунных решеток и уличной плитки в центре Ярославля, почему некоторые жители районов критикуют возникшую вокруг проекта «Решаем вместе» суету? Сделаю предположение: не потому, что эти инициативы неактуальны или несвоевременны. А потому, что неправильно расставлены приоритеты. Есть другие более острые проблемы, которые пришло время решать. Они, конечно, пока не видны на фоне отремонтированных фасадов, да и картинка вокруг них не очень парадная. Поэтому они остаются в тени у власти (и, соответственно, у средств массовой информации). Но они не в тени у жителей территорий: они эти проблемы видят ежедневно, пробираются через них каждый день.

Прогнившее (иначе и не скажешь) жилищно-коммунальное хозяйство. К примеру, в Брейтовском районе водопроводные сети изношены на 85%, а канализационные — на 75%. То есть до полной катастрофы осталось, соответственно, 15% и 25%. Естественно, сидя на этом гнилом хозяйстве, люди не понимают: почему в приоритетах оказалась замена хорошей плитки и неплохих уличных бордюров в центре областного центра? Убитые по окраинам городов и некоторых районов дороги, мешающие организации нормальных перевозок пассажиров и грузов, не дающие развиваться туризму, создающие угрозу безопасности людей. В больших стратегических документах количество километров дорог, которые будут отремонтированы, из года в год увеличивается. Но люди, живущие на местах, этого не видят: как была разбита дорога внутри брейтовской деревни Ульяниха, так она разбитой и остается. Или самый край улицы Строителей в Ярославле, по которой вряд ли ездил губернатор, но вынуждены ежедневно ползти на своих машинах жители стоящих там домов. Да, отремонтировать всё и сразу невозможно — это ясно. Вопрос в расставленных приоритетах и очередности работ. А очередной ремонт федеральной трассы М8, безусловно, нужный и важный, проводится таким образом, что люди стоят в мучительно долгих пробках: реверсивное движение не организовано, количество одновременно ремонтируемых участков таково, что выехав из одной ремонтной пробки, вскоре встаешь в следующую. Таких примеров, к сожалению, много — и по экономической, и по социальной, и по инфраструктурной составляющим жизни Ярославской области.

Таким образом, задача власти — засучить рукава, натянуть сапоги на ноги и рукавицы на руки и вперед: убирать грязь, отскабливать ржавчину, вытравливать гниль. Потому что прорвать может и затопить всё тем, в чем жить нельзя. И именно это — приоритет №1. Да, работа ассенизатора и водовоза не столько красива и выигрышна, как перерезание ленточек и очередной километр нового асфальта. Но зато для людей этот образ будет выигрышный, и образ Ярославской области, которая теперь идет «из грязи — в князи» явно будет отличаться от шаблонных предвыборных решений.

Второй образ: «Сильные районы — сильная область».

Этот образ не столь оригинален, как предыдущий. Про то, что сильная страна сильна своими регионами, рассказывают достаточно часто. Акцент в этом образе немного другой. Исторически сложилось так, что в Ярославской области есть сильные центры — Ярославль и Рыбинск, а также частично Ростов, Переславль-Залесский, Углич, вокруг которых сосредоточилась основная социально-экономическая жизнь. Если тот или иной район поменьше и подальше «выстреливает» в хорошем значении этого слова, то это время от времени или лишь по определенному направлению своего развития. Комплексно удается развиваться лишь нескольким базовым для Ярославской области территориям — они находятся в центре инвестиционных, информационных, кадровых и прочих потоков. Районам Ярославской области, тем более удаленным и малочисленным, остаются крохи от большого областного пирога.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в опубликованном недавно «Рейтинге — 76», расставившем районную власть по эффективности их работы в первом полугодии 2017 года, в верхней части списка (плюс минус за редким исключением) — большие центральные города и приближенные к ним районы. И это касается не только рейтинга эффективности власти. В больших городах и центральных районах жизнь активнее, возможностей больше, потому что именно через них идут те самые потоки, о которых написано выше. И, складывается ощущение, что иногда власти так даже проще: развивать уже неплохо развитое и добавлять новое в то, чего уже много. Так, наверное, проще — затраты меньше и образ, опять же, ярче и красивее. Но верно ли это стратегически? Набивший оскомину пример в отношении газификации Брейтовского района Ярославской области. Туда невыгодно тянуть газ, потому что нет крупных потребителей и мало жителей. Инвесторы не идут в район, потому что здесь нет дешевой энергии, а люди уезжают, потому что надоедает топить печь дровами. Круг замкнулся. Кто-то (и надо полагать, власть в первую очередь) должен предложить новые варианты решения таких десятилетиями нерешаемых проблем.

Таким образом, задача власти — равномерно и равнозначно заботиться обо всех территориях, а слабым помогать даже больше, чем тем, кто и так в центре внимания, кто традиционно не обойден вниманием. На самом деле плохо, когда в тот или иной район Ярославской области приезжает губернатор, приходит в гнев от увиденного, вводит там, как в недавнем случае с Переславским районом, «ручное управление». Районы не должны развиваться в зависимости от графика приезда губернатора или председателя Правительства. Они должны развиваться комплексно, с неусыпным ежедневным участием областной власти.

«Главы в ответе за все, что происходит на их территориях, начиная от водопроводов и заканчивая дорогами. Руководители муниципальных образований должны быть в постоянном контакте с людьми, —сказал по итогам поездки в Переславский район 31 июля глава региона Дмитрий Миронов. — Мы готовы помогать и содействовать. Кураторов районов также предупреждаю о персональной ответственности и необходимости постоянного контроля за работой местной администрации».

В этой фразе, пожалуй, стоит выделить слова не про ответственность глав, а про то, что область готова помогать и содействовать, а кураторы из областного правительства несут персональную ответственность за «свои» территории.

Да, не вылезать из районов работникам из столицы области сложно. Туда не так часто заезжают столичные журналисты, районные администрации не столь комфортны, в некоторых даже ремонтов толковых не сделано. Но зато для людей, живущих в районах, этот образ будет выигрышный.

«Иду я на работу, и уже пятый день подряд встречаю на улице своего села заместителя председателя областного Правительства, видимо, всерьез за наш район, наконец, взялись…»,— такую фразу из уст жителя Брейтова или Нового Некоуза пока представить сложно.

Но зато — каков образ власти! И образ сильной Ярославской области, которая теперь сильна всеми своими районами, а не только Ярославлем и Рыбинском, явно будет отличаться от шаблонных предвыборных решений.

Третий образ: «Мы не прутья, мы — веники».

Этот образ идет из старинной притчи, в которой старик попросил своих сыновей попробовать сломать веник или отдельно его прутья. «Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок». Вот отличный образ для того, как должны действовать муниципальные районы Ярославской области и к чему их должно подталкивать областное руководство. Этот принцип следует научиться использовать во всех аспектах жизни территорий: в отношении и прошлого, и настоящего, и будущего.

А у нас что получается? Пресловутый «Ситский вопрос» Брейтовского и Некоузского районов так и не решен. Много говорится о том, что событие это общее, история наша общая, что это вообще событие областного и федерального значения. И оба района продолжают отмечать дни памяти героев Ситской битвы по-отдельности. Тема Ситской битвы, активно обсуждалась лично с губернатором в рамках подготовки его программы «Десять точек роста». С презентации программы прошло почти пять месяцев. Что там у нас на уровне Правительства области и указанных районов сделано в этом отношении? Осенью 2016 года в эти же районы приехала обстоятельная делегация Общественной палаты Ярославской области: подготовлена прекрасная резолюция, по которой работы хватило бы всем, но и результат оказался бы впечатляющим. Что там у нас на уровне Общественной палаты Ярославской области в части выполнения этой резолюции? И таких примеров, к сожалению, достаточно. Тутаевский и Рыбинский районы не могут поделить между собой адмирала Федора Ушакова — какой район больше достоин права именоваться его родиной?. Районы ли в этом виноваты? Куда подевалась координирующая и объединяющая роль областных структур?

Таким образом, задача власти — объединять усилия районов. Важное уточнение: объединять усилия районов — это не то же самое, что объединять районы. Тема объединения районов, время от времени всплывавшая при предыдущих губернаторах, вполне вероятно, может всплыть и после сентябрьских выборов 2017 года. Перспективы объединения Брейтовского, Мышкинского и Некоузского районов Ярославской области обсуждались много, однозначных плюсов этого объединения выявлено не было (хотя плюсы такие, безусловно, существуют).

Да, объединить разные по уровню развития, по числу жителей, по размеру районы вокруг единой цели достаточно сложно. Это рутинная кабинетная невидимая работа, которые сложно красиво показать, и результаты её видны будут нескоро. Но зато для людей, живущих в районах, образ областной власти, которая сумела объединить и сплотить вокруг себя и власть районную, и людей в районах, будет выигрышным. И образ сильной Ярославской области, которая сумела сплотить все территории ради общих целей, как в том венике из притчи, явно будет отличаться от шаблонных предвыборных решений.

Итак, объединяем все три образа и получаем следующую картину. Все главы районов вместе со своими жителями закатывают рукава, переодеваются в рабочую одежду, берут в руки инструменты и начинают работу — не «решаем вместе», а «работаем вместе». Ремонтируют трубы, убирают мусор, вместо ржавых деталей ставят новые. Работают слаженно и дружно, причем глава Брейтовского района несет бревно вместе с главой Пошехонского района, а мэр Рыбинска им помогает. Работа ведется только там, где грязно и где прохудилось. Там, где кирпичи еще хорошие, и асфальт еще остался, новые кирпичи и новый асфальт не укладывают — всему свое время, не на них сейчас надо тратить бюджетные деньги. Все это делается в рабочем порядке, без включенных телекамер и торжественных мероприятий по поводу каждой отремонтированной трубы. И — самое главное — вместе со всеми всем этим занимается губернатор и его дружная команда. Тоже в рабочей спецовке, хотя и с полномочиями прораба. Вот это будет образ! Вот это будет эффект! И образ Ярославской области, шагнувшей из грязи в князи, очень долго будет у всех на слуху. Посмотрит на все это Президент и подумает: «А возьму-ка я этот образ себе на вооружение!»

По материалам сайта breytovo.ru