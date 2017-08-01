Глава Ленобласти: ждите революционную административную реформу

Всеволожск, Ленинградская область, , 18:22 — REGNUM В течение ближайшего полугодия правительство Ленинградской области и весь регион пройдет через административную реформу. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во Всеволожском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Буквально через неделю или две я буду выступать с большим заявлением. Я предполагаю провести в течение полугода административную реформу в правительстве и вообще в Ленинградской области. Суть реформы — это удаление перекрестного выполнения полномочий чиновниками и госучреждениями, госпредприятиями. Она направлена на сокращение издержек, чиновников и повышение эффективности», — сказал Дрозденко.

Ситуация, по его словам, будет революционная, поэтому он выразил надежду, что «все чиновники к этому отнесутся правильно».

Позднее корреспондент ИА REGNUM попросил губернатора рассказать подробнее о причинах, сподвигших его на такое решение.

«Я долго к этому шёл, дважды пытался её провести, и наталкивался на непонимание — бюрократы меня съедали с этой реформой. Сейчас я нашёл поддержку этой реформы среди основных моих замов, которые отвечают за экономический и финансовый блок — у Ялова, Маркова. Более того, они представили своё видение реформы. Также представил свои предложения Михаил Кучерявый, новый руководитель аппарата губернатора», — сказал Александр Дрозденко.

Чтобы проиллюстрировать необходимость реформы, глава региона привел в пример особенности организации пропускной системы в здании администрации Ленобласти в Санкт-Петербурге, на Суворовском проспекте, 67.

Так, пропускным режимом заведует выигравшая конкурс охранная компания. Конкурс проводила ГУП «Недвижимость», которая и отвечает за этот пропускной режим. В то же время, в комитете правопорядка и безопасности существует отдел по организации пропускного режима, также занимающийся организацией пропускного режима на Суворовском, 67. Его создавали в 2013 году как временный отдел, и на сегодняшний день там работает шесть человек.

«Они выполняют параллельные функции, получая очень хорошую чиновничью зарплату», — выразил недоумение Александр Дрозденко.

«Мы уже насчитали 150 таких примеров, когда люди выполняют параллельные функции. То есть, мы можем минимум на 150 человек сократиться: либо в бюджетном учреждении, либо в органах власти. И я пока говорю только о людях. У нас есть и параллельные накладные расходы, двойное финансирование одних и тех же затрат. У нас есть структуры, которые выполняют одни и те же функции, но имеют разный штат и управление», — рассказал губернатор.

Приведя в пример областную ветеринарию и аналогичные подразделения в каждом районе, он предложил в целях экономии объединить их в одно юрлицо.

«Я уже не говорю про заработную плату. Я не буду называть госпредприятия, где зарплата в два раза превышает зарплату губернатора. И я не думаю, что сегодня какой-то руководитель ГУПа работает в том же режиме, что и губернатор. Если это так, то дай бог ему здоровья», — добавил Дрозденко.

Напомним, ранее было объявлено о начале реформы, согласно которой часть чиновников администрации области переводят работать из правительственных зданий в Петербурге на места, в районы Ленобласти. Для этого в качестве пилотных в регионе были созданы два округа, с центрами в Выборге и Кингисеппе.

По словам главы региона, специально отведенные под эти цели здания в Выборге и Кингисеппе уже отремонтированы, закуплена оргтехника и определены фамилии чиновников, которые туда переезжают.

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«Конечно, многие переезжают со слезами на глазах, некоторые написали заявление на увольнение. Но что делать, эта реформа будет двигаться. Но она более далекая, затрагивающая вертикаль управления, начиная от губернатора и заканчивая госпредприятиями», — пояснил Александр Дрозденко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Губернатор также добавил, что административная реформа коснется не только чиновников администрации Ленобласти, но и всего региона.

«Мы уже дошли до того, что разметку и текущий ремонт отдаем коммерсантам, потому что в ДРСУ нет техники. Понятно, что невозможно, чтобы в каждом районе был куплен немецкий или даже китайский асфальтоукладчик, потому что он стоит не один миллион рублей. Но если бы мы сократили количество юридических лиц и создали бы, например, Кингисеппское ДРСУ, куда вошли бы Сланцы, Луга, Волосово и Кингисепп, то на четыре компании мы бы спокойно купили один асфальтоукладчик и одну машину для нанесения разметки. И нам не нужно было бы огромные деньги отдавать коммерсантам», — пояснил Александр Дрозденко.

По его словам, сегодня только два из почти двух десятков госпредприятий в дорожной отрасли Ленобласти рентабельны. Именно поэтому регион десятилетиями терпит убытки в этой отрасли.

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