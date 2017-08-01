Песков ответил на обвинения в недопуске дипломатов из США на дачу в Москве

Москва, , 18:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские власти якобы заставили американских дипломатов покинуть посольскую дачу в Серебряном бору в экстренном режиме. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 1 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин принял ответные меры на высылку российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности, которые были произведены в последние дни работы администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Отныне численность персонала дипломатической миссии США в РФ не должна превышать численность российской дипмиссии в Америке — то есть 455 человек с каждой стороны.

Известно, что в американском дипломатическом представительстве в России работают 1210 человек. Теперь 755 из них должны будут прекратить свою деятельность.

Кроме того, американская дипломатическая миссия лишилась своей посольской дачи в Серебряном бору и складских помещений на Дорожной улице.

В СМИ появилась информация о том, что российские власти якобы препятствую вывозу имущества с дачи в Серебряном бору.

Однако Песков эти обвинения опроверг.

«В данном случае нельзя согласиться с такими обвинениями», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Он пояснил, что некоторые затруднения с выездом дипломатов связаны с тем, что Серебряный бор, в котором находится посольская дача, является природоохранной территорией и въезд для крупногабаритного транспорта туда ограничен.