«Что сербское, а что албанское»: Глава МИД Сербии предложил поделить Косово

Белград, , 18:02 — REGNUM Долгосрочным компромиссным решением проблемы Косово и Метохии может стать разделение территории края на сербскую и албанскую части, считает первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Своё видение дальнейшего пути переговоров между Белградом и Приштиной он изложил в авторской статье, опубликованной на страницах издания Blic.

«Мы должны признать, что имеем дело с не очень приятным фактом: албанцы не хотят быть частью Сербии, и мы не имеем над ними никакой власти. Больше нет нужды воевать, потому что мы ничего не сможем этим добиться», — отметил Дачич.

Он подчеркнул, что Приштина никогда не признает власть Белграда, также как и сербы не согласятся быть частью отделившейся Республики Косово или Албании — населяемые сербами Северная Митровица или Лепосавич не станут признавать власть косовских албанцев.

По мнению Дачича, разграничение на то, «что сербское, а что албанское», может быть «единственно возможным долгосрочным компромиссным решением». Соответствующее соглашение между Белградом и Приштиной должно будет предусматривать также особый статус для сербских церквей и монастырей в крае и создание Сообщества сербских муниципалитетов на юге Косово, пояснил он.

Дачич подчеркнул, что такой вариант является его личной инициативой как политика, но не выражением официальной позиции руководства Сербии. «Если это окажется невозможным или недопустимым, я буду разочарован, но попытаюсь внести вклад в поиск иного реального решения», — отметил министр.

Отметим, что несколько лет назад Ивица Дачич уже выступал с инициативой о том, чтобы населяемую сербами часть Косово и Метохии оставить за Сербией, а заселённые албанцами регионы отделить, однако руководство страны дистанцировалось от данных заявлений министра.

Дополнительной проблемой при этом становится позиция Приштины, где в ответ настаивают на аналогичном подходе к остальным территориям Сербии, требуя присоединения граничащих с Косово областей Медведжа, Буяновац и Прешево, которые населены преимущественно албанцами. В 2015 году албанские политические партии, действующие в этом регионе на юге Сербии, уже объявляли о планах сформировать Ассоциацию албанских общин по примеру Сообщества сербских муниципалитетов Косово, однако покровители Приштины в ЕС не поддержали эту инициативу.

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Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН.

На территории Косово остались около 100 тысяч сербов, которые проживают главным образом на севере края, а также в нескольких анклавах на юге.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года, получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

Новый президент Сербии, бывший премьер-министр Александр Вучич, в июне 2017 года предложил начать в стране широкий общественный диалог по косовскому вопросу. По его словам, к диалогу, задачей которого должно стать «определение целей Сербии и её места в будущем», необходимо привлечь все общественные слои: политические партии, религиозные общины, представителей гражданского общества и неправительственных организаций. Вучич также подчеркнул, что решения по Косово должны согласовываться с реальными жизненными проблемами и с тем, что волнует проживающих в крае сербов.

При этом чуть позднее Вучич подтвердил неизменность позиции официального Белграда, заявив, что сербские власти ни при каких обстоятельствах не признают независимости Косово.

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