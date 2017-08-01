Гибель людей, разрушение памятников и пенсионная реформа: Радио REGNUM

Москва, 1 августа 2017, 18:00 — REGNUM
- Война в Сирии: десятки человек погибли от авианалета ВВС коалиции США;
- Стереть память: в Луганске неизвестные взорвали монумент «Они отстояли Родину»;
- Коммунальный вопрос: президент РФ подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг;
- Спасти Байкал: Монголии предложили альтернативу строительства ГЭС;
- «Тонкий» рынок: «Рубль готовится к девальвации из-за санкций»;
- Балльная оценка: работающие пенсионеры получат прибавку.
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