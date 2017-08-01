США пообещало Литве «экономическую и политическую свободу от России»

Вильнюс, , 17:21 — REGNUM США стремится снизить поставки российского газа в Европу, заявил сегодня, 1 августа, председатель комитета по природным ресурсам Конгресса США Роб Бишоп, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в Вильнюсе Бишоп на брифинге заявил, что достижению этой цели поможет наращивание поставок газа из США в ЕС.

«Мы не стремимся продать больше американского газа, но стремимся обеспечить диверсификацию, чтобы предоставить людям экономическую свободу. Так что, если вы зависите только от одного источника, например, России, то это предоставляет ей большую геополитическую силу. Так что мы надеемся, что поддержка США поможет Литве провозгласить свою энергетическую независимость», — пояснил Бишоп.

Он подчеркнул, что таким образом США намерено оказывать экономическое давление на Россию, чтобы «у союзников появилась гибкость» и они могли бы «не придерживаться интересов других государств». «Конкретно — России», — добавил конгрессмен. Продолжая говорить о поставках российского газа в Европу, он назвал проект Nord Stream 2 «политическим» и анонсировал визит своей делегации в США, к которой «у США есть вопросы».