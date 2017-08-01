Петербургский депутат оставлен под арестом за участие в митинге 12 июня

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Депутат петербургского Законодательного Собрания Максим Резник останется под арестом в спецприемнике до 7 августа текущего года. К такому решению пришел Санкт-Петербургский городской суд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 1 августа, горсуд рассмотрел апелляцию на арест Резника, но оставил в силе решение Дзержинского районного суда об аресте депутата.

Напомним, районный суд 28 июля постановил оштрафовать и арестовать парламентария на 10 суток по делу о нарушении порядка проведения массовых акций. Обвинение настояло на том, что Резник сопротивлялся полиции, более того, чуть ли не напал на одного из представителей правоохранительных органов, схватив того за шею.

Сам депутат утверждает, что пришел на митинг, чтобы проследить за соблюдением законных прав граждан, а не как участник.

Власти Петербурга отказались согласовать массовую акцию под лозунгами против коррупции на Марсовом поле, которую организовали 12 июня сторонники Алексея Навального. В итоге, на многотысячном митинге полиция задержала более 500 человек, которых привлекли к административной ответственности в виде штрафов и арестов на несколько суток.

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