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Китай и АСЕАН договорились по Южно-Китайскому морю

Политика

Общие положения Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море должны быть утверждены 6 августа на встрече в Маниле

Китай и АСЕАН договорились по Южно-Китайскому морю
rjames1045
Южно-Китайское море

Манила, 1 августа 2017, 19:32 — REGNUM  Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) формально согласовали общие положения Кодекса поведения в Южно-Китайском море, согласно заявлению МИД Филиппин, 1 августа сообщает агентство Anadolu.

Общие положения Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море должны быть утверждены 6 августа на встрече в Маниле, говорится в сообщении МИД Филиппин.

«Мы ожидаем, что министры иностранных дел АСЕАН и Китая одобрят общие положения Кодекса поведения в Южно-Китайском море на встрече в это воскресенье», — заявил представитель МИД Филиппин Робеспьер Боливар.

Принятие общих положений Кодекса поведения возложит на КНР и страны АСЕАН обязательство по проведению переговоров для принятия окончательного варианта Кодекса, который будет носить юридически обязательный характер для всех заинтересованных сторон, что, в свою очередь, будет способствовать ослаблению напряженности в спорных водах Южно-Китайского моря, говорится в заявлении МИД Филиппин.

Напомним, Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря, включая ряд спорных островов и рифов. Другие страны региона, такие как Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также заявили о своих территориальных претензиях в Южно-Китайском море.

АСЕАН — региональный блок, состоящий из 10 стран, включая Бруней, Камбоджи, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам — отметит свое пятидесятилетие 8 августа текущего года. Деятельность АСЕАН направлена на содействие миру и безопасности в Юго-Восточной Азии и развитие экономического сотрудничества между его членами.

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