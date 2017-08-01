«Никто не знает, как будут развиваться отношения между Россией и США»

Берлин, , 16:32 — REGNUM «Даже корифеи холодной войны и специалисты с энциклопедическими познаниями в этой теме не припомнят таких массовых высылок дипломатов, какую распорядился провести Владимир Путин, — пишет в Süddeutsche Zeitung обозреватель Франк Ниенгуйзен. — Однако, если глянуть на проблему «вооруженным глазом», понимаешь, что мера главы российского государства не такая уж радикальная. Во-первых, потому что не затрагивает, в отличие от антироссийских санкций, экономических или оборонных основ Америки. А во-вторых, сомнительно, что все подлежащие сокращению 755 лиц — дипломаты. Наверняка в это число включены и члены их семей, и российские граждане, работавшие в американских учреждениях по найму».

По мнению германского журналиста, «это все — мелкие проблемы, глобальная же состоит в том, что никто не знает, по какому сценарию отношения между Москвой и Вашингтоном будут развиваться дальше», ведь ситуация касается не только РФ и США, но и, как выясняется, «задевает большинство стран Европы, и Германию в том числе».

Читайте также: В Кремле возложили выбор высылаемых из России дипломатов на Вашингтон

«В Берлине обнаружили, что принимаемые американцами антироссийские санкции бьют по германским интересам», — подчеркивает Ниенгуйзен. А борьба, которую Ангела Меркель просто обязана повести против США за германские интересы — удар посильнее «артиллерийской канонады Путина, оказывающейся на деле стрельбой шумовыми снарядами», привлекающими внимание тех, кто должен сделать вместо российского президента черновую работу. Она, по мнению журналиста, просто обязана броситься в бой против США, если всерьез рассчитывает быть вновь избранной в сентябре на пост канцлера.

«На самом деле Путина не очень трогает очередной пакет санкций. Экономические контакты с США давно не являются главной составляющей экспортно-импортных операций России, которая уверенно разворачивается в сторону Азии», — резюмирует автор.

Читайте также: Посольство США оценивает последствия своего сокращения