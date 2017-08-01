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Саакашвили: «Лишив меня гражданства, Киев сделал России подарок»

Политика

Саакашвили: Лишив меня гражданства, Киев сделал России подарок

Саакашвили: «Лишив меня гражданства, Киев сделал России подарок»
© ИА REGNUM
Саакашвили

Вашингтон, 1 августа 2017, 16:11 — REGNUM  Лишение бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства является прекрасной новостью для Москвы, заявил 1 августа грузинско-украинский политик в ходе Skype-конференции.

«Решение президента [Украины Петра] Порошенко — это лучший подарок России», — считает он.

Поясняя свою мысль, Саакашвили заявил, что лишив его гражданства, Порошенко «ослабил украинскую демократию» и тем самым помог России.

Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года на основании того, что он в 2015 году, заполняя анкету при получении украинского паспорта, указал неверную информацию.

Бывший губернатор Одесской области выехал в США, так как в Грузии является фигурантом уголовных дел и находится в розыске. Считает, что его лишили гражданства незаконно.

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