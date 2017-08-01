Челябинская область отказалась от сити-менеджеров

Озёрск, Челябинская область, , 16:05 — REGNUM В Озёрске Челябинской области сменилась форма городского управления. Ранее занимавший пост сити-менеджера Евгений Щербаков стал главой Озерского городского округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о занятии вакантной должности главы города Озерска рассмотрело Собрание депутатов Озерского городского округа на своем заседании 31 июля 2017 года. Депутатам представили программы развития депутат Андрей Ухтеров и, занимавший пост сити-менеджера Евгений Щербаков. Единогласно была одобрена кандидатура Щербакова. Соперничество претендентов закончилось благостным пожеланием Ухтерова победителю активной работы на благо региона, а также на успешное взаимодействие с региональными и федеральными властями по вопросам наполнения бюджета муниципалитета.

Утвержденный кандидат, ныне мэр Озерска Евгений Щербаков в своем выступлении заявил, что намерен развивать в закрытом городе малое и среднее предпринимательство, создавать комфортные условия для развития образования и спорта, желании комплексно благоустраивать территории и внедрять новые технологии в городскую инфраструктуру.

Также на заседании был избран председатель Собрания депутатов Озерска. Избрание по сути было лишь утверждением единственной кандидатуры Олега Костикова, который ранее сложил с себя полномочия главы Озерска. При выдвижении Костиков опирался на местное отделение политической партии.

Отметим, претендент на пост мэра Озерска Андрей Ухтеров является сотрудником градообразующего предприятия ФГУП ПО «Маяк», и выдвигался от партии «Единая Россия». Другой кандидат представитель политической партии ЛДПР Максим Алушкин, был отсеян после представленной им программы развития ЗАТО перед конкурсной комиссией.