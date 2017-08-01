В ЛНР осудили двоих человек за госизмену

Луганск, , 15:54 — REGNUM Заместитель начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Максим Козлов проинформировал, что военный суд ЛНР приговорил двух граждан к 12 и 14 годам тюрьмы за совершение государственной измены. Об этом он сообщил сегодня, 1 августа, на брифинге в Луганске.

Козлов рассказал присутствующим, что военный суд ЛНР рассмотрел дела по госизмене.

«Военным судом ЛНР рассмотрены по существу уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности ЛНР», — заявил он.

«28 июля 2017 года Военным судом ЛНР вынесен приговор в отношении гражданина Н. Он пользуясь социальными сетями и мессенджерами, распространял в сети интернет негативную информацию о жителях ЛНР, унижающую честь и достоинства граждан, пытался разжечь ненависть и вражду по отношению к русской нации. Кроме того, он передавал представителям иностранной разведки данные, способные нанести вред нашему государству, с целью подорвать основы нашей национальной безопасности», — отметил замначальника управления.

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«Благодаря принципиальной позиции государственного обвинителя, приговором Военного суда ЛНР от 28 июля 2017 года гражданину Н. вынесен обвинительный приговор, которым последний приговорен к 14 годам лишения свободы», — добавил Козлов.

Представитель генпрокуратуры республики сообщил, что в тот же день Военный суд ЛНР осудил гражданку В. к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены «путем передачи представителям иностранной разведки сведений военного характера».

«Приговоры поддержаны представителями генеральной прокуратуры ЛНР, сторона обвинения с приговорами согласна, оснований для апелляционного обжалования Генеральной прокуратурой не усматривается», — пояснил представитель ведомства.

В генеральной прокуратуре пояснили, что «обвиняемые смогут обжаловать решение суда в течение 10 дней, пока приговоры не вступили в законную силу».