«Роль США в мирном урегулировании конфликтов в Грузии крайне важна»

Тбилиси, , 15:53 — REGNUM «Роль США в процессе мирного урегулирования конфликтов в Грузии крайне высока», — заявил премьер-министр Грузии Георгием Квирикашвили после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом 1 августа в Тбилиси.

По его словам, на встрече обсуждались основные вопросы стратегического партнерства между двумя странами, было подчеркнуто значение сотрудничества в сферах обороны и безопасности, развития вооруженных сил Грузии и повышения их обороноспособности.

В этом отношении премьер-министр Грузии и вице-президент США выделили учения «Достойный партнер 2017», которые проводятся в эти дни в Грузии. По оценке Георгия Квирикашвили, эти учения играют большую роль в деле обеспечения безопасности, упрочения мира и стабильности в регионе.

Премьер назвал беспрецедентной ту поддержку, которую США и нынешняя администрация оказывают Грузии в вопросе урегулирования конфликтов.

«Беспрецедентны те решения, которые президент Трамп, лично Вы, господин вице-президент, а также новая администрация и Конгресс приняли в связи с оккупированными территориями Грузии… США играют большую роль в формате женевских международных дискуссий, и важно с высоким участием найти в этом формате конкретные решения по обеспечению деоккупации и безопасности Грузии и политическому урегулированию конфликта», — заявил Георгий Квирикашвили.

Он выразил нынешней администрации Соединенных Штатов благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Вице-президент США вместе с американской делегацией прибыл в Тбилиси 31 июля вечером из Эстонии. Основные встречи в рамках этого визита он проведет 1 августа.