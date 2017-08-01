Петербургским строителям не дали президентский грант на мост к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Петербургские строительные компании попросили президентский грант почти в 2 млрд рублей, чтобы оплатить Яхтенный мост, который, как они ранее заявляли, был «подарен» городу к Чемпионату мира по футболу-2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Например, именно «подарком Санкт-Петербургу» называет новую переправу компания «ВАД» на своем официальном сайте. Вице-губернатор города Игорь Албин похвалил строителей, объявив Яхтенный мост символом возрождения традиции меценатства в северной столице.

Яхтенный мост был торжественно открыт в День города, 27 мая 2017тгода. Транспортно-пешеходный мост через Большую Невку соединяет южный берег Приморского района в створе Яхтенной улицы с Крестовском островом, где расположен новый стадион.

В бюджете города не оказалось средств на необходимую переправу, которой должны пользоваться болельщики ЧМ-2018, так что деньги на мост дали члены Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство»: ОАО «Метрострой» (1,1 млрд рублей), ЗАО «Пилон» (426 млн рублей), АО «ВАД» (109 млн рублей), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (170 млн рублей), ЗАО «ПО «Возрождение» (55 млн рублей). Общая стоимость переправы составила около 1,9 млрд рублей.

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Как выяснилось, ассоциация «Открытое пространство» подала заявку на президентский грант на первый в 2017 году конкурс в сфере «Развитие институтов гражданского общества». Строители попросили чуть более 1,9 млрд рублей на возведение Яхтенного моста, который уже построен. Это следует из данных, опубликованных на портале президентских грантов.

Сегодня, 1 августа, были подведены итоги конкурса, проект не получил поддержки. Среди петербургских заявок в сфере развития гражданского общества победили благотворительный фонд «Добрый город Петербург» (9 млн), Центр методической поддержки «Технологии развития», который почти за 3 млн будет «развивать гражданскую активность и добровольчество среди детей», Центр развития НКО.

«О подобном акте «Открытого пространства» «Метрострою» ничего не было известно, никаких документов, как участники ассоциации, мы не подписывали», — заявили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в компании «Метрострой».

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